Martin Scorsese e il record negativo agli Oscar: 24 nomination di fila, 0 vittorie

I vincitori degli Oscar 2024 hanno rispecchiato quello che nelle ultime edizioni è diventato un vero e proprio trend per il povero Martin Scorsese, ormai sfortunato detentore di un record negativo storico.

Con gli ultimi quattro film della sua carriera, ovvero The Wolf of Wall Street, Silence, The Irishman e Killers of the flower moon, infatti, Martin Scorsese ha collezionato un totale di 24 nomination e ben 0 vittorie.

Sorvolando sull'assenza di Leonardo DiCaprio nella categoria del miglior attore protagonista, Killers of the flower moon era nominato a 10 Oscar, ovvero miglior film, miglior regista, miglior attrice, miglior attore non protagonista, miglior fotografia, miglior montaggio, migliori costumi, miglior scenografia , migliore colonna sonora e miglior canzone. Anche The Irishman fu candidato a 10 Oscar, mentre in precedenza Silence ottenne una nomination e The Wolf of Wall Street arrivò invece a 5 nomination: tutti insieme, questi film sono tornati a casa a mani vuote dalle rispettive Notti degli Oscar.

Più in generale ancora, Martin Scorsese non ha una grande storia con l'Academy e gli Oscar: nel corso della sua carriera, infatti, il regista ha collezionato ben 16 nomination personali, tra miglior film, miglior regista e miglior sceneggiatura non originale, ottenendo una sola vittoria per la regia di The Departed. Il film vinse anche Best Picture, ma in quel caso Scorsese non era tra i produttori e la statuetta andò a Graham King.