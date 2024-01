Martin Scorsese da record: quali sono i 10 film per cui è stato candidato agli Oscar 2024?

Quando si parla di grandi registi, i record sono dietro l'angolo. In una carriera come quella di Martin Scorsese sono stati raggiunti tantissimi traguardi tra cui uno che è stato strappato proprio nel corso dell'annuncio alla candidature agli Oscar 2024 che lo vedranno tra i maggior protagonisti.

Martin Scorsese ha ufficialmente superato il record di Spielberg diventando il regista più nominato di sempre agli Oscar nella categoria miglior regista. Mentre Spielberg continua gelosamente a detenere il record come miglior film, ha ceduto il passo al regista di Toro Scatenato, rendendo una vera e propria leggenda vivente, anche per gli Academy. Nonostante nel corso della sua carriera sia stato spesso snobbato e messo da parte per le vittorie, gli Oscar gli hanno comunque voluto concedere l'onore di essere uno dei più grandi registi viventi e che, da più tempo, accompagna la storia di Hollywood.

Nel corso dei suoi anni di attività, però, Scorsese ha ottenuto ben 10 candidature alla miglior regia che hanno portato ad una statuetta solo nel 2007 per The Departed - Il bene e il male. Ma quali sono i film per cui Martin Scorsese ha ottenuto le sue dieci candidature agli Oscar?

Nomination nel 1981 per Toro Scatenato (1980)

(1980) Nomination nel 1989 per L'ultima tentazione di Cristo (1988)

(1988) Nomination nel 1991 per Quei Bravi Ragazzi (1990)

(1990) Nomination nel 2003 per Gangs of New York (2002)

(2002) Nomination nel 2005 per The Aviator (2004)

(2004) Vittoria nel 2007 per The Departed - Il bene e il male (2006)

(2006) Nomination nel 2012 per Hugo Cabret (2011)

(2011) Nomination nel 2014 per The Wolf of Wall Street (2013)

(2013) Nomination nel 2020 per The Irishman (2019)

(2019) Nomination nel 2024 per Killers of The Flower Moon (2023)

In attesa della notte della notte degli Oscar, è stata svelata la data d'uscita in streaming di Killers of the Flower Moon. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!