Di Martin Scorsese e di quando rifiutò di collaborare al Joker di Todd Phillis

Martin Scorsese ha appena visto distribuire su Netflix il suo ultimo lavoro, online dal 4 novembre, e gli stessi Al Pacino e Ray Romano a dirci perché dovremmo vedere The Irishman. In un'intervista il regista parla anche del Joker di Phillis, altro film apprezzato dalla critica, raccontando del perché non abbia diretto lui stesso la pellicola.

A produrre la pellicola con Joaquin Phoenix ci sono lo stesso Phillis, Bradley Cooper ed Emma Tillinger Koskoff, collaboratrice storica di Scorsese. Quando nel 2017 si iniziò a parlare concretamente del progetto, diversi rumor affermarono che il regista fosse interessato a dirigerlo. Le voci vennero prontamente smentita da Scorsese in persona, che affermò di aver "solo considerato di produrlo".

"Ci ho pensato su per parecchio tempo negli scorsi anni, il Joker intendo, ma alla fine decisi che non avevo tempo per lavorarci. So come lavora Emma [Tillinger Koskoff] e conosco molto bene la sceneggiatura: è scritta davvero bene. Penso che Phoenix sia stato incredibile e che Joker sia un'opera degna di nota."

Scorsese avrebbe quindi apprezzato molto la pellicola e sembra quasi dispiaciuto di non avervi partecipato, ma, come ha ammesso, gli impegni presi erano già tanti. Alla domanda se considerasse il film l'ennesima pellicola sui supereroi, risponde che i due casi sono molto diversi.

"Quelli sui supereroi sono un altro genere di film e rappresentano una differente forma d'arte. Non sono semplici da realizzare, molte persone di talento ci lavorano e ancor più sono i giovani che li adorano. [...] Io credo che siano più come un parco divertimento, una sorta di attrazione. Non si può impedire a degli Studios di fare film, ma per me fare cinema vuol dire restituire qualcosa in termini di cultura e bellezza."

La polemica del regista sembra quindi continuare, ma con toni decisamente più miti. Intanto Joker è sempre più vicino al miliardo di dollari ai box office e dopo le nuove dichiarazioni di Phoenix riguardo un possibile sequel, forse non dovremo aspettare tanto per rivederlo nel ruolo.