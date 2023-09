Martin Scorsese punge i giovani registi: 'Devono combattere per farsi vedere'

Martin Scorsese è sempre stato impegnato non soltanto sul fronte artistico - e i suoi fantastici lavori lo dimostrano -, ma anche su quello sociale. Il regista del recente Killers of the Flower Moon, infatti, ha recentemente commentato la situazione degli aspiranti registi e la modalità che meglio gli permetterebbe di emergere.

"I giovani che si esprimono con le immagini in movimento troveranno il modo di ottenere la visibilità che meritano" ha dichiarato Scorsese. "Ma per farlo devono combattere, combattere davvero, altrimenti finirebbero con l'essere cooptati".

Ha inoltre continuato: "In fin dei conti, [gli studios] ripetono: be', chi vorrebbe un film personale? Guardare cos'è successo negli anni '70. Alla fine siete tutti impazziti! E avete superato il budget, realizzando Apocalypse Now, Toro scatenato e Heaven's Gate". In un'altra occasione, invece, Martin Scorsese si è dichiarato stufo per l'ossessione del box office.

Tuttavia, la questione è ben più ampia: il cinema, infatti, appare ormai frammentato in generi e piattaforme di tutte le tipologie. "Dovrebbe esserci una cultura cinematografica, sapete?" ha continuato il regista. "Ma in questo momento ogni cosa viene frammentata, spezzata, in un certo senso. Non a tutti piacevano i musical, non a tutti piacevano i western, non a tutti piacevano i film gangster o i noir. Ma all'epoca andavamo comunque al cinema". A proposito, sapete quali sono i 15 film più apprezzati da Martin Scorsese?

Senza contare che il cinema è stato "svalutato, sminuito in tutte le sue parti, non necessariamente dal punto di vista commerciale, ma per certo da quello artistico". Le cose andranno meglio, in futuro? Difficile a dirsi; l'unica sicurezza che abbiamo, però, è che tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a fornire il loro contributo più attivo.