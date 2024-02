Martin Scorsese premiato con l'Orso d'oro alla carriera al Festival di Berlino

Martin Scorsese ha ricevuto l'Orso d'oro alla carriera in occasione della 74esima Berlinale, il famoso Festival di Berlino attualmente in corso nella capitale tedesca.

Entrato nell'auditorium accompagnato dalla figlia Francesca e dalla musica dal vivo della colonna sonora del suo ultimo film Killers of the Flowers Moon, il leggendario regista è stato lì lì per commuoversi di fronte agli applausi della sala, che hanno scandito il suo passaggio per quasi 20 minuti, trascorsi tra strette di mano e ringraziamenti prima di salire sul palco. Qui, il regista tedesco Wim Wenders ha fornito una panoramica della sua carriera, presentando decine di titoli realizzati da Scorsese.

"Diretto da Martin Scorsese. Leggiamo queste parole da mezzo secolo e ormai sono diventate un marchio. Mezzo secolo di uno straordinario viaggio cinematografico", ha detto Wenders, che ha anche raccontato il suo primo incontro con Scorsese avvenuto su una strada solitaria dello Utah nel 1978, dopo il Telluride Film Festival quando, ha detto, Scorsese emerse da sotto un'auto con una gomma a terra che stava cercando di sistemare per un giro con Isabella Rossellini. Scorsese ha replicato: “Wim, non so cosa dire dopo una introduzione così bella".

Di casa alla Berlinale, Scorsese in passato ha proiettato al Festival diversi dei suoi film più celebri, tra cui Toro scatenato, portato fuori concorso nel 1981, Cape Fear, in concorso nel 1992, Gangs of New York, fuori concorso nel 2003 e Shutter Island, fuori concorso nel 2010, senza dimenticare il film-concerto dei Rolling Stones Shine a Light, che aprì la Berlinale nel 2008.

Ricordiamo che, grazie a Killers of the flower moon, Martin Scorsese ha superato Steven Spielberg nella classifica dei registi più nominati agli Oscar nella storia del cinema.