Martin Scorsese pensa già al film su Gesù: vuole iniziare le riprese entro il 2024

Martin Scorsese torna con un film su Gesù: dopo il grande successo di Killers of the flower moon (quii film che hanno ispirato il capolavoro di Scorsese, il regista ritorna subito al lavoro con un progetto molto ambizioso.

Scorsese aveva già fatto menzione dell'intenzione di fare un film a tema religioso quest'estate durante una conferenza sull'immaginario cattolico tenutasi in Italia. Durante la conferenza, Scorsese ha dichiarato di aver incontrato Papa Francesco e di aver programmato di fare un film su Gesù. Il regista di Taxi Driver ritorna su questa dichiarazione nella sua nuova intervista con il LA Times, confermando che passerà il 2024 a dedicarsi a questo progetto. Il film sarà basato sul libro Vita di Gesù di Shusaku Endo, l'autore del libro su cui si basa Silence. È stato scritto con Kent Jones, critico e regista, e sarà ambientato nella contemporaneità. Secondo Scorsese il film durerà circa 80 minuti e si concentrerà sugli insegnamenti fondamentali di Gesù in un modo che "esplora i suoi principi ma senza fare proselitismo".

"Sto cercando di trovare un nuovo modo di renderlo più accessibile e togliere l'onere negativo con cui è stato associato con le religioni organizzate. In questo momento dici la parola "religione" e tutti si indignano perchè ha fallito in così tanti modi. Ma questo non vuol dire necessariamente che l'impulso iniziale fosse sbagliato. Torniamo indietro. Pensiamo un attimo su. Potresti rifiutarla. Ma potrebbe fare una differenza nel modo in cui vivi la tua vita- anche nel rifiutarla. Non la scartare a priori. Solo questo intendo. E lo sto dicendo da persona che avrà 81 anni tra qualche giorno. Capisci cosa intendo?" ha dichiarato Scorsese durante l'intervista con il LA Times.

Non sarebbe il primo progetto in cui Scorsese porta avanti una riflessione sulla religione, con cui ha un rapporto complesso: molti suoi film riflettono la sua educazione cattolica e sono pieni di immagini di tipo religioso. Per non parlare del suo L'ultima tentazione di Cristo con Willem Dafoe, film al centro di grandi controversie al momento della sua uscita nel 1988, al punto da dover far fronte a un'accusa di blasfemia. In che modo Scorsese affronterà stavolta la figura di Cristo? Non ci resta che attendere ulteriori notizie dal set.