Martin Scorsese parla del nuovo film su Gesù: 'Sarò anche attore'

In attesa dell'uscita di Killers of the Flower Moon, il suo ultimo film che lo riunirà con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, il regista Martin Scorsese ha offerto nuovi dettagli sul suo prossimo film dedicato a Gesù Cristo.

In un'intervista con Time Magazine, Scorsese ha offerto alcuni nuovi dettagli sul nuovo film su Gesù attualmente in lavorazione. Suggerendo che il film avrà atmosfere e tematiche molto più simili a Silence - film del 2016 con Andrew Garfield e Adam Driver - rispetto a quelle del controverso capolavoro del 1988 L'ultima tentazione di Cristo, con protagonista Willem Dafoe e scritto da Paul Schrader, Scorsese ha anche rivelato che si troverà una parte recitativa nel progetto. “Non so cosa sarà, esattamente. Non so come lo chiameresti. Non sarà un film con una narrazione tradizionale, con una storia diretta. Ma avrò anche un ruolo da attore".

Oltre ad alcuni camei nei film da lui diretti, nel corso della sua carriera Martin Scorsese ha anche ricoperto il ruolo di attore in titoli diretti da altri registi, come ad esempio quello in Dreams di Akira Kurosawa (nel quale interpretò il pittore Vincent Van Gogh) e in Quiz Show di Robert Redford. Ricordiamo che al momento non sono noti ulteriori dettagli sul progetto di Martin Scorsese dedicato a Gesù, e non conosciamo né un probabile cast né una data d'uscita.

Da notare che il film sarà il quarto lungometraggio 'spirituale' di Scorsese, dopo il già citato L'ultima tentazione di Cristo, ma anche i successivi Kundun del 1997 e il summenzionato Silence.