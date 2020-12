Martin Scorsese, il nuovo film ripartirà a marzo: 'Spero di ritrovare la scintilla'

Le riprese di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, avrebbero dovuto partire nel marzo scorso, ma la pandemia ha ritardato il progetto di un anno, e la produzione è rinviata al 2021. Il regista ha bisogno di ritrovare l'ispirazione che l'ha accompagnato nell'ultimo lavoro, The Irishman.

In una recente intervista a Empire, Martin Scorsese ha parlato delle difficoltà legate alla forzata interruzione dei lavori. "Sono stato molto toccato da tutto questo. Questo Covid, questa pandemia ha fermato un processo creativo. Soprattutto per i primi due mesi, quando siamo rimasti chiusi nelle nostre case, ha eliminato un sacco di distrazioni. Devo trovare un modo per tornare all'impulso creativo per il nuovo film, come era successo per The Irishman. Tagliare tutte le cerimonie di premiazione, tutta quella roba, e tornare a chiudermi in una stanza da solo con un progetto, chiedendomi se posso fare qualcosa di nuovo."

Tornando al suo ultimo film, ha continuato Scorsese, "non so se è fantastico, è buono o non lo è. So che potrei guardarlo. Quello che voglio dire è che devo tornare indietro e ritrovare quella scintilla. Non so se posso. Ma la pandemia ha reso quasi obbligatorio provare a trovarla, perché tutto il resto è andato, la vita normale non c'è più. Allora cosa ti resta? Le persone che ami, la famiglia e, speriamo, una scintilla creativa, e forse questa può essere riaccesa per un nuovo film."

Per altri approfondimenti su Killers of the Flower Moon, rimandiamo ai capricci di Leonardo DiCaprio per il copione e ai prossimi progetti dell'attore.