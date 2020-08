Martin Scorsese, nuovo accordo con Apple: dirigerà film e serie TV per la compagnia

Dopo che Apple ha unito le forze con Paramount per finanziare il costosissimo Killers of the Flower Moon, nuova pellicola di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, la compagnia di cupertino e il regista hanno ora stretto un importante accordo di collaborazione.

Secondo quanto riportato da Deadline, Scorsese ha firmato un contratto pluriennale per produrre e dirigere film e serie TV in esclusiva per Apple TV+ tramite la sua Sikelia Productions, compagnia fondata nel 2003 grazie alla quale ha già sviluppato The Irishman, Silence, The Wolf of Wall Street, Hugo Cabret, Shutter Island, The Departed e The Aviator, oltre che le serie HBO Boardwalk Empire e Vynil.

Apple, lo ricordiamo, nei mesi scorsi ha firmato degli accordi con la Appian Way di Leonardo DiCaprio e Jennifer Davissom, la Green Door Pictures di Idris Elba, la Scott Free Productions di Ridley Scot, la Imagine Documentaries e la virtuosa casa di distribuzione A24. Non a caso, lo scorso anno è stato confermato il forte interesse della compagnia nei premi Oscar.

Con un budget di $180-200 milioni, le riprese di Killers of the Flower Moon dovrebbero iniziare a febbraio 2021: una volta terminati i lavori, il film sarà distribuito nelle sale da Paramount Pictures prima di approdare nel servizio streaming di Apple. Qui potete trovare tutti i dettagli su Killers of the Flower Moon.

