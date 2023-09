A Martin Scorsese non piace l'etichetta di film indie: 'Sono film per tutti!'

Dopo che Martin Scorsese ha pungolato i giovani dicendo che devono combattere per la visibilità, il regista di Taxi Driver, Shutter Island e The Irishman ha parlato di un altro importantissimo tema: i film 'indie' - un termine che a Scorsese non piace proprio non piace.

"Sarebbe bello se sul grande schermo vedessimo non soltanto i blockbuster, i franchise di successo, ma anche quelli che oggi consideriamo 'film indipendenti'. No, non mi piace un appellativo del genere. Penso che lo classifichi. In realtà sono film per tutti, e mi piacerebbe che il sostegno in loro favore si manifestasse soprattutto nelle sale: permetterebbe alle persone di andare al cinema e vedere film che non siano necessariamente blockbuster".

Ha inoltre continuato: "Sono felice che gli schermi siano grandi, ma i cinema finirebbero col proiettare soltanto film d'azione. Ecco la mia preoccupazione più grande", soprattutto considerando la sua generale avversione per il Marvel Cinematic Universe.

Per contro, molti registi – tra cui Christopher Nolan – sfruttano le loro capacità per difendere la vera essenza dei film nonostante i mille cambiamenti. Così ha continuato Scorsese: "Dobbiamo reagire, farlo con più forza. Il tutto partendo dal livello più basilare, dagli stessi filmmaker. Allora arriveranno altri fratelli Safdie, un altro Chris Nolan...capisci cosa intendo? Un intervento omnicomprensivo, ecco cosa desidero. Colpiscili da tutti i lati, e non arrenderti! Alla fine vedremo quello che hai ottenuto. Va' là fuori e fallo. Reinventa. Non lamentarti".

Tornando alla filmografia del regista, sapevate che The Departed stava per essere trasformato in un franchise? Fu Scorsese a dire di no.