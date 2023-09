A Martin Scorsese non piacciono le liste di film preferiti: 'I gusti cambiano'

Il cinema, molto spesso, è un'arte soggettiva e questo sembra averlo capito anche Martin Scorsese. In un video pubblicato su Time, il regista di Taxi Driver e del sempre più vicino Killers of the Flower Moon, ha parlato della recente moda di fare "classifiche dei film preferiti".

Dopo che lo stesso Scorsese ha pubblicato la classifica dei 15 film più belli della storia del cinema, il regista si è scagliato contro la tendenza sempre più diffusa sia sui social che tra i grandi cinefili di realizzare delle liste che riducono il cinema a qualcosa di sintetizzabile in classifiche così volatili e poco concrete. Nonostante il regista abbia come abitudine assodata rendere pubbliche le proprie opinioni riguardo i suoi gusti in fatto di cinema, sembra non sia d'accordo con questa recente moda.

"Ho cercato di fare liste nel corso degli anni di film che personalmente ritengo siano i miei preferiti, qualunque cosa significhi", ha detto Scorsese. "E poi scopri che la parola 'preferito' ha diversi livelli: film che ti hanno colpito di più, al contrario di film che ti piace continuare a guardare, rispetto a quelli che continui a guardare e da cui impari, o sperimentare di nuovo. Quindi, sono vari. E sono sempre un pò contrario alle liste dei 10 migliori" ha confessato Scorsese.

In attesa dell'uscita di Killers of the Flower Moon, vi sveliamo quale film di Scorsese contiene più parolacce. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!