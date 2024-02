Martin Scorsese ancora 'non ha idea' di come girare il film su Gesù

Dopo aver ricevuto l'Orso d'oro alla carriera al Festival di Berlino, il regista Martin Scorsese durante un'intervista concessa alla Berlinale ha svelato nuovi dettagli sul suo prossimo film, il misterioso Vita di Gesù.

Qualche settimana fa l'autore aveva rivelato che la sceneggiatura era stata scritta e completata e che le riprese di Vita di Gesù sarebbero iniziate ad aprile, ma adesso sembrerebbe aver frenato gli entusiasmi rivelando che effettivamente "non è del tutto sicuro" di come procedere. Parlando del film, Scorsese ha dichiarato: "Ci sto riflettendo proprio in questi giorni, in effetti. Non sono ancora sicuro di come precedere, né di che tipo di film sarà, ma voglio fare qualcosa di unico e diverso dal solito, qualcosa che possa stimolare la riflessione e spero anche divertire. Non sono ancora del tutto sicuro di come procedere, però."

Insomma, non sembrano le parole per riassumere un progetto le cui riprese dovrebbero iniziare ad aprile, vale a dire tra circa un mese. Senza contare che, almeno da quanto risulta, Vita di Gesù non ha ancora iniziato i casting, e per quanto i rumor sul ritorno di Daniel Day-Lewis per interpretare Gesù siano suggestivi, rumor per altro scatenati dallo stesso Scorsese, purtroppo al momento non ci sono ancora conferme in tal senso.

Ricordiamo che Vita di Gesù è stato commissionato a Scorsese nientemeno che da Papa Francesco, e per il regista si tratta letteralmente di un'offerta che non si può rifiutare.