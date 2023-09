Martin Scorsese: 'Nolan e i fratelli Safdie sono l'antidoto ai cinecomics'

Da anni il regista statunitense Martin Scorsese porta avanti una personale battaglia contro i cinecomics, il genere cinematografico più in voga del nuovo millennio, in grado di attirare in sala milioni di spettatori attraverso pellicole non sempre di grande spessore, a suo avviso.

Come ormai è ben noto, Scorsese non ritiene i film Marvel cinema ed è dal lontano 2019 che il regista, come fosse un Don Chisciotte dei nostri tempi, sferra gravi attacchi contro Kevin Feige e il suo Marvel Cinematic Universe scatenando, ogni volta, accesi dibattiti tra fautori dell'autore di capolavori quali Taxi Driver e Toro scatenato e inamovibili detrattori.

In una nuova cover story GQ, Scorsese delinea l'identikit di coloro che hanno in mano la possibilità, secondo il suo parere, di “salvare Hollywood”, affinché le nuove generazioni non credano che i film siano solo ed esclusivamente i cinecomics. A tal proposito, tuona: "Dobbiamo reagire e l'input deve partire dalla base, dagli stessi registi. Prendi i fratelli Safdie, Christopher Nolan. Colpiscili da tutti i lati (i cinecomics, ndr.) e non arrenderti".

Addirittura, per Scorsese la produzione di cinefumetti è "come se l’intelligenza artificiale realizzasse un film”, (senza però voler togliere meriti a registi e addetti agli effetti visivi) tra l'altro incapaci di trasmettere un messaggio formativo per il pubblico.

Infine, Scorsese appare quasi rassegnato, ammettendo che "gli studios non sono più interessati a sostenere le voci individuali che esprimono sentimenti o pensieri personali con un budget elevato, relegandole al genere indie".

Si tratta di dichiarazioni pesanti e poco speranzose verso il futuro di Hollywood. Non è ancora tutto perduto, però: c’è ancora un pizzico di speranza e questa risiede nella visione autoriale dei registi indipendenti. In attesa dell’uscita nelle sale italiane della sua ultima fatica Killers of the Flower Moon applauditissimo al Festival di Cannes, non ci resta che riflettere sull’ennesimo avvertimento di Martin Scorsese. E voi da che parte state?