Martin Scorsese, quali sono i suoi migliori film non gangster?

Pur essendo un regista che ha sempre amato spaziare tra i generi, anche se non ha mai affrontato quello fantascientifico, il cuore di Martin Scorsese batte soprattutto per i gangster movie, di cui è uno dei più grandi maestri e genere che ha plasmato dagli anni '90 in poi, da Quei bravi ragazzi e fino all'ultimo The Irishman.

L'autore ha però una ricca filmografia che spazia e varia tre le compartimentazioni cinematografiche, abbracciando il dramma, la commedia, il thriller, il poliziesco, l'horror, il biblico e il romantico. Andando dunque oltre il gangster movie, vogliamo in queste righe proporvi cinque dei migliori film di Martin Scorsese appartenenti a generi differenti.



Possiamo iniziare in ordine d'uscita, partendo dunque dall'immortale Taxi Driver, seconda e storica collaborazione con Robert De Niro è film che ne lanciò sostanzialmente il nome internazionalmente, facendolo conoscere come autore praticamente affermato. Continuiamo con il sorprendente Toro Scatenato, uno dei suoi titoli più noti e amati, sullo sport, la resilienza e la distruzione dell'uomo, sul sentimento e la passione, sempre con un grandioso Robert De Niro protagonista.



Possiamo poi passare a The Aviator con Leonardo DiCaprio, dedicato alla storia vera del magnate Howard Hughes, all'intrigante e amatissimo Shutter Island e infine l'esuberante The Wolf of Wall Street, quest'ultime entrambe collaborazioni con DiCaprio.