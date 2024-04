Martin Scorsese lavorerà con Seth MacFarlane: cosa porterà questa stramba collaborazione?

Mentre giungono notizie sul suo prossimo progetto cinematografico, il film dedicato a Frank Sinatra con protagonista Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese è anche impegnato al fianco di Seth MacFarlane sul fronte del restauro di opere animate.

Nella fattispecie, Scorsese e MacFarlane stanno lavorando, per mezzo delle rispettive Fondazioni, al restauro di cortometraggi animati storicamente significativi e realizzati tra gli anni '20 e gli anni '40. Un progetto che darà i suoi primi frutti il 20 aprile 2024, quando una raccolta di nove tra queste opere verranno presentate in anteprima al TCM Classic Film Festival, precedute da un'introduzione dello stesso MacFarlane. Questo programma verrà presentato agli spettatori con il titolo Back From The Ink: Restored Animated Shorts e sarà costituito dalle seguenti opere: Koko's Tattoo (1928), Little Nobody (1935), The Little Stranger (1936), Greedy Humpty Dumpty (1936), Peeping Penguins (1937), The Fresh Vegetables Mystery (1939) e So Does an Automobile (1939), tutti diretti da Dave Fleisher. In aggiunta, anche The Three Bears (1939) di Mannie Davis e Two-Gun Rusty (1944) di George Pal.

Le opere sono state selezionate e restaurate dall'UCLA Film & Television Archive e dalla Film Foundation, in collaborazione con Paramount Pictures Archive. "Il lavoro svolto da Martin Scorsese e dalla sua Film Foundation è essenziale per la conservazione del cinema. Sono onorato di collaborare con loro nel restauro della loro prima collezione di animazioni leggendarie", ha detto MacFarlane, reduce dai festeggiamenti per il 25esimo anniversario de I Griffin. Seth MacFarlane si impegna da tempo nella tutela del patrimonio animato: una passione che si coniuga, in quest'occasione, con il suo amore per la musica jazz. Le opere animate di Fleisher sono infatti note per il loro attento impiego di questo genere musicale nelle colonne sonore, elemento che ha contribuito sia alla scelta dei titoli da restaurare che al coinvolgimento stesso di MacFarlane.

