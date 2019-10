Martin Scorsese si lamenta della poca conoscenza cinematografica delle giovani generazioni

Nella capitale per presentare in Selezione Ufficiale alla 14° Edizione della Festa del Cinema di Roma il suo straordinario The Irishman, Martin Scorsese ha tenuto una conferenza stampa molto interessante e animata, parlando del film, dell'aiuto di Netflix, dei ruoli femminili del suo cinema e di giovani generazioni.

Tornando sulla questione cinecomic che sta animando le discussioni in queste ultime settimane, Scorsese è tornato inamovibile sulla sua posizione, spiegando: "Mi auguro che le sale cinematografiche continuino a supportare il cinema narrativo di questo tipo", citando nella sua affermazione grandi autori come Wes Anderson, Paul Thomas Anderson o Noah Baumbach, continuando: "Ora come ora, comunque, i cinema sono molto più interessati a supportare questi parchi a tema, questi parchi divertimento relativi ai film tratti dai fumetti. Stanno prendendo il sopravvento delle sale. Credo che possano esistere questi film; mi sta bene. Solo non dovrebbero diventare quello che le giovani generazioni credono essere cinema. Non dovrebbe essere così e basta".



Continuando, ha elogiato il supporto ricevuto da Netflix: "Per i miei ultimi film ho trovato produttori indipendenti. Ed è stata moto dura. Molto, molto dura. Per The Irishman c'era bisogno di un budget importante perché non volevo utilizzare giovani attori ma ringiovanire Robert, Joe e Al, che però non avrebbero mai indossato attrezzatura come marker o tute speciali: l'avrebbe considerate cose ridicole. C'era dunque bisogno di un de-aging totalmente sviluppato in CGI e molto semplicemente gli studios, oggi, non vogliono più concentrasi su questo tipo di cinema. Fortunatamente Netlix si è fatta avanti e ha sostenuto tutte e spese necessarie. Senza Netflix The Irishman non sarebbe esistito".



Infine, una giornalista ha chiesto a Scorsese delle delucidazioni sui pochi ruoli femminile nel suo cinema, domanda che ha molto infastidito l'autore, che ha risposto contrariato e visibilmente snervato: "No. Non è neanche un punto di vista valido. Non vale. Cioè, è una domanda che risale agli anni '70, che mi hanno fatto per molti anni della mia carriera. Dovrei inserirle a forza? Se la storia non lo richiede... è una perdita di tempo per tutti. Se una storia lo richiede perché no? Alice non vive più qui, L'età dell'innocenza, Sharon Stone in Casinò. Non contano per loro. Vedono solo gli uomini".



The Irishman uscirà nelle sale italiane in distribuzione limitata dal 4 al 6 novembre, per poi approdare definitivamente su Netflix il 2877 dello stesso mese.