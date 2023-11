Martin Scorsese in Italia, ma come attore: sarà nel cast de La mano di Dante

Le riprese di La mano di Dante a Palermo si sono concluse, e sembra che all’interno del cast, il film avrà un ospite d’eccezione.

Martin Scorsese, regista di Killers of the flower moon e altri innumerevoli capolavori, comparirà in “La mano di Dante” diretto da Julian Schnabel, girato a Palermo, Firenze e Roma. La notizia arriva in seguito al Forfait di Scorsese alla serata dei Gotham Awards, proprio per la stanchezza causata dalle riprese della pellicola.

Il regista ha recentemente compiuto 81 anni, e ha raccontato il suo rapporto con il cinema e la musica fin da bambino: “Sono un figlio della working class newyorkese, avevo l’asma e quindi mi venivano preclusi tutti gli sport. Per questo mi sono rifugiato nella musica e nel cinema. Il grande schermo mi permetteva di esprimere quello che avevo dentro. Prima è stato un rifugio, poi una carriera”. Inoltre, a proposito di cameo e presenza davanti alla macchina da presa, non una novità per Martin Scorsese, il regista ha anche spiegato la sua presenza in Killers of The Flower Moon, definendola “una rappresentazione nella rappresentazione”, ma per saperne di più, vi invitiamo a guardare il film. Dunque chissà quale sarà il ruolo del cineasta all’interno della prossima opera di Julian Schnabel. E assieme a scorsese, ci saranno Oscar Isaac, Jason Momoa e Gerard Butler in La Mano di Dante.