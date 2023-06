Martin Scorsese, su Instagram il regista sfoggia la sua permanenza in Italia

In lunga attesa dell'arrivo Killers of the Flower Moon intanto accolto molto bene a Cannes, Martin Scorsese si è recato in Italia per qualche giorno e ha pubblicato alcune foto della sua permanenza a Roma.

"Alcuni giorni a Roma", così scrive Martin Scorsese sotto il suo ultimo post Instagram.

Nella primissima foto vediamo uno Scorsese vestito con colori pastello molto eleganti che cammina all'interno del Colosseo con le mani dietro la schiena, visibilmente interessato alla bellezza del simbolo per eccellenza della città. Nelle slide successive lo vediamo indossare un cappellino di paglia abbinato ai pantaloni (che stile!) mentre visita i siti storici di Roma.

In che occasione il regista è venuto a visitare la capitale?

Martin Scorsese ha incontrato i fan per la Casa del Cinema in un evento tenutosi al Teatro Ettore Scola il 30 Maggio, all'interno di Villa Borghese. Il regista ha presentato la rassegna "Carta bianca". Ma la sua permanenza non si è limitata a Roma. Qualche giorno dopo (il 2 Giugno) Scorsese è stato ospite della Cineteca a Bologna presso il Cinema Arlecchino. Durante quest'ultima occasione sono stati proiettati Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco (2001) e Goodfellas - Quei bravi ragazzi (1990).

