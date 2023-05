Martin Scorsese incontra il Papa e anticipa: 'Farò un altro film su Gesù'

La fede è da sempre una delle tematiche portanti della filmografia di Martin Scorsese, che spesso e volentieri ha trattato in maniera più o meno esplicita la spiritualità declinata ovviamente secondo il suo forte legame con la religione cattolica: un legame che verrà ribadito, stando a quanto leggiamo, in un nuovo film su Gesù.

In viaggio in Italia dopo il Festival di Cannes, Scorsese ha infatti avuto modo di ricevere udienza dal Papa, al quale ha svelato di esser pronto, per rispondere all'appello lanciato agli artisti di tutto il mondo, a girare un nuovo film sulla scia di quel L'Ultima Tentazione di Cristo che vide Willem Dafoe nei panni del protagonista.

"Ho risposto all'appello del Papa agli artisti nell'unico modo in cui immaginavo di poterlo fare: immaginando e scrivendo la sceneggiatura di un nuovo film su Gesù. Sto per cominciare a lavorarci" sono state le parole del regista che si appresta a tornare in sala con il suo Killers of the Flower Moon.

Vedremo in che modo Scorsese vorrà affrontare stavolta la vita d Cristo, e soprattutto come riuscirà a non replicare quanto già fatto con il film del 1988: conoscendo il buon Martin, comunque, siamo certi che le idee non gli mancheranno! Nell'attesa della sua nuova fatica, intanto, in giro si parla già di Killers of the Flower Moon come di un capolavoro.