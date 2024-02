Martin Scorsese incontra gli alieni nello spot Super Bowl diretto da Martin Scorsese

In vista delle riprese di Vita di Gesù, il suo prossimo film, il regista Martin Scorsese ha diretto sé stesso in un nuovo spot per il Super Bowl 2024 dal sapore particolarmente fantascientifico.

Il vincitore dell'Oscar e candidato agli Oscar 2024 per Killers of the Flower Moon ha realizzato il nuovo cortometraggio Hello Down There, da lui diretto e interpretato e che sarà trasmesso in televisione durante il Super Bowl del prossimo week-end. La trama del progetto si chiede cosa deve fare una civiltà altamente avanzata per farsi notare dai terrestri, e promette una storia di sensibilizzazione intergalattica.

Lo spot è stato realizzato per Squarespace, noto portale utilizzato per la creazione siti web: curiosamente, Hello down there è il secondo spot pubblicitario che Martin Scorsese realizza per il brand, con l'autore che è recentemente apparsi insieme alla figlia Francesca Scorsese per uno spot di "making of" incentrato sulla realizzazione del cortometraggio: "Un film di 30 secondi è molto più difficile da realizzare perché immagino che ogni scena debba durare un solo secondo" rifletteva il regista nello spot. "Il fatto è che non so davvero cosa sia un sito web o cosa pensi, cosa gli interessi, se gli interessi qualcosa. Ho bisogno di capire cosa sia un sito web".

Ricordiamo che recentemente Martin Scorsese ha anche diretto uno spot pubblicitario di Timothée Chalamet per Chanel, con Francesca Scorsese in qualità di direttore creativo.