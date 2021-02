Martin Scorsese: 'Il covid ha aiutato Killers of the Flower Moon, pronti per le riprese'

Nel corso di una recente intervista con Empire, il regista Martin Scorsese ha offerto nuovi retroscena sul suo prossimo, attesissimo film Killers of the Flower Moon, che avrà per protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Il film, come molti altri, è stato oggetto di ritardi a causa della crisi sanitaria globale attualmente in corso, con le riprese posticipate di un anno dopo che l'originale data di inizio dei lavori, fissata per marzo 2020, si è rivelata impraticabile. Parlando alla rivista, il regista 78enne ha dichiarato:

"Sento che adesso ci stiamo lavorando davvero, ma l'attesa ha avuto uno strato effetto: ha permesso ai personaggi principali di calarsi di più nella parte, ci ha dato il tempo di leggere di più e fare più ricerche sul periodo storico, realizzare i costumi con maggior attenzione, cercare più approfonditamente le location giuste, la struttura interna degli edifici, le case, i tipi di stanze".

Nelle ultime settimane del 2020, invece, Scorsese ha utilizzato il tempo extra per continuare a lavorare al casting e alla messa a punto della sceneggiatura, mentre una "troupe in Oklahoma che stava esplorando le location". Ha spiegato: "Stiamo ultimando il casting, stiamo lavorando alla sceneggiatura. C'è una troupe in Oklahoma che sta esplorando le location e sta elaborando il programma di produzione. Perché speriamo di andare in Oklahoma e puntiamo ad iniziare le riprese il 5 aprile. E poi lavoreremo a maggio, giugno e luglio, perché ho bisogno del cambio delle stagioni".

Ricordiamo che Killers of the Flower Moon sarà distribuito da Apple, compagnia con la quale Martin Scorsese ha firmato un contratto per dirigere in esclusiva film e serie tv.