Martin Scorsese: 'Il cinema non sta morendo, si sta evolvendo'

Martin Scorsese ha fatto la storia del cinema e chi meglio di lui può aprirsi a una delle riflessioni più controverse sullo status attuale dell'industria cinematografica? Davvero "non ci sono più i film di una volta?"

Durante la premiazione al festival di Berlino dove Martin Scorsese ha ricevuto l'Orso d'oro alla carriera il regista ha respinto tutte frasi fatte: "Non penso affatto che il cinema stia morendo, no. Penso che si stia trasformando - ha detto Scorsese - eravamo abituati a un certo tipo di cinema. Io sono cresciuto considerando il cinema in un modo, è sempre stata un’esperienza comunitaria: se volevi vedere un film andavi al cinema".

Adesso però, le cose sono cambiate tra l'avvento dei social e la rapida crescita dello streaming, nell'età contemporanea i film si vedono, spezzettati in tante parti, anche su Tik Tok: "La tecnologia si è evoluta così rapidamente e in modo così radicale - ha continuato il regista di Killers of the Flower Moon - che in un certo senso l'unica cosa a cui puoi davvero aggrapparti è la voce individuale che può esprimersi sui social media, in un film di quattro ore o su una miniserie di due ore".

Il regista premio Oscar ha rassicurato anche sull'uso dilagante dell'intelligenza artificiale che spaventa sempre di più il settore, e non a caso tra i motivi dello sciopero che ha messo in ginocchio Hollywood lo scorso anno: "Non diventiamo schiavi della tecnologia, bensì controlliamola e usiamola al meglio", ha sottolineato Martin Scorsese.

Attualmente il regista è in corsa agli Oscar con Killers of the Flower Moon, il thriller western con protagonista Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone ma Martin Scorsese è già proiettato sul suo nuovo film su Gesù!