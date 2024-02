Martin Scorsese diventa un fumetto: vita e carriera al centro di una graphic novel

Dopo aver visto il suo nuovo spot fantascientifico per il Super Bowl 2024, torniamo a parlare del regista Martin Scorsese, che molto presto diventerà letteralmente un fumetto.

In queste ore infatti è stata svelata la cover della nuova graphic novel dello scrittore e artista Amazing Ameziane, edito da Titan Comics: intitolato semplicemente Martin Scorsese, il fumetto sarà il terzo e ultimo capitolo della trilogia di opere che l'autore ha dedicato ai grandi registi hollywoodiani, dopo Quentin Tarantino e Francis Ford Coppola: raccontato in prima persona, il libro di 384 pagine seguirà la vita del giovane Marty mentre cresce e muove i primi passi per diventare uno dei giganti indiscussi del cinema mondiale e il regista dietro a opere leggendarie come Taxi Driver, Quei bravi ragazzi, Toro scatenato, Afterhours e, più recentemente, Killers of the Flower Moon.

La sinossi ufficiale di Martin Scorsese recita: "'Da quando ricordo, ho sempre desiderato fare il regista...' In questa graphic novel in prima persona, Martin Scorsese, totalmente posseduto dal suo amore per il cinema, racconta la storia del viaggio del ragazzino asmatico di Little Italy che divenne uno dei più grandi registi del mondo. Martin accompagna il lettore in un viaggio divertente attraverso la sua vita un po' rock and roll e dietro le quinte dei capolavori cinematografici che ci ha regalato."

Martin Scorsese verrà pubblicato da Titan Comics il 15 ottobre 2024. Per allora, il vero Martin Scorsese avrà probabilmente già terminato le riprese di Vita di Gesù, il suo nuovo film la cui produzione dovrebbe partire ad aprile.