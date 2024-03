Martin Scorsese con Fox News per un progetto religioso: i democratici USA vanno in tilt

Forse in preparazione al suo nuovo film Vita di Gesù, il regista Martin Scorsese ha annunciato un altro progetto legato al mondo della religione, che però negli Stati Uniti ha già fatto sollevare qualche sopracciglio di troppo.

In queste ore infatti è stato ora annunciato, tramite comunicato stampa, che Martin Scorsese sta realizzando una serie tv per Fox Nation, il servizio di streaming di Fox News Channel, ovvero il canale 'trumpiano' per eccellenza negli Stati Uniti che molto spesso gli organi di stampa degli schieramenti democratici attaccano e demonizzano. La serie sarà un docudrama in otto parti che uscirà a novembre 2024, proprio nel periodo delle elezioni, e sarà intitolata “Martin Scorsese Presents: The Saints”.

Co-scritto dal frequente collaboratore di Scorsese, Kent Jones, la serie seguirà in ogni episodio le storie di otto uomini e donne che hanno rischiato la loro vita per incarnare il tratto più nobile e complesso dell’umanità, ovvero la fede. Nel progetto, Scorsese coprirà 2.000 anni di storia e otto santi: Giovanna d'Arco, Francesco d'Assisi, Giovanni Battista, Thomas Becket, Maria Maddalena, Mosè il Nero, San Sebastiano e Massimiliano Maria Kolbe.

Ovviamente le polemiche sono già iniziate, con il noto magazine Indiewire che ha subito messo le mani avanti ammettendo di 'provare emozioni contrastanti' riguardo al progetto: una presa di posizione abbastanza chiara che lascia intendere come gran parte della stampa americana si approccerà allo show.



Intanto, le riprese di Vita di Gesù dovrebbero iniziare ad aprile, vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.

