Martin Scorsese filma Kylie Jenner su TikTok per fare un regalo a sua figlia

Martin Scorsese ha partecipato ad un evento a New York in cui ha posato insieme a Timothée Chalamet, in una serata dedicata agli Innovator Awards 2023 promossa dal Wall Street Journal Magazine tenutasi al MoMa nella notte del 1° novembre. Nel corso dell'evento Scorsese ha pubblicato un video su TikTok.

Nel video si vede il regista all'evento che inquadra per qualche istante accanto a sé Kylie Jenner, per tutta la serata al fianco di Chalamet, con il quale si starebbe frequentando da qualche tempo dopo il nuovo addio a Travis Scott.



Scorsese ha inquadrato Jenner per qualche istante come regalo per la figlia Francesca, con la quale ogni tanto condivide qualche momento esilarante sul social network.

Un video con Martin Scorsese su TikTok e realizzato proprio dalla figlia non molto tempo fa è diventato virale sui social.



Kylie Jenner non era soltanto ospite all'evento al MoMA; l'imprenditrice ha ritirato un riconoscimento per il marchio di abbigliamento Khy, recentemente fondato proprio da Jenner.

La star dei reality è da tempo nel campo dell'imprenditoria, soprattutto nell'ambito della cosmetica con il brand Kylie Cosmetics.



