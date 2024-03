Martin Scorsese, ma che fine ha fatto il film sui Grateful Dead con Jonah Hill?

Che fine ha fatto il film sui Grateful Dead di Martin Scorsese? Le dichiarazioni di Timothée Chalamet su Bob Dylan, un artista storicamente associato a Scorsese, ci ha fatto tornare in mente il famoso biopic in lavorazione per Apple, del quale effettivamente si sono perse le tracce.

Il progetto venne annunciato non molto tempo fa, nel 2021, poco dopo che Scorsese e Apple Studios avevano iniziato attivamente la realizzazione di Killers of the flower moon: l'annuncio ufficiale arrivò tramite Deadline, secondo il quale - almeno all'epoca - Scorsese avrebbe diretto il film dei Grateful Dead dopo aver concluso i lavori sul western con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, oggi nominato a 10 premi Oscar. L'autore di Taxi Driver e Gangs of New York sarebbe stato anche il produttore del film, che avrebbe avuto per protagonista Jonah Hill nel ruolo del frontman del gruppo, Jerry Garcia per una sceneggiatura firmata da Scott Alexander e Larry Karaszewski, acclamato autori della serie tv American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson.

Sempre da Deadline era stato riferito che la band dei Grateful Dead parteciperà al film di Martin Scorsese, con Apple che ha ottenuto dal gruppo i diritti di utilizzare l'intero catalogo musicale per il film. Il regista naturalmente ha una lunga esperienza nella produzione e nella regia di documentari rock nel corso degli anni, incluso il film dei Grateful Dead del 2017 'Long Strange Trip', ma questo film segnerebbe la prima volta per lui lungo la strada del biopic. Il progetto, inoltre, riunirebbe Hill e Scorsese, che hanno lavorato insieme per la prima volta ne The Wolf of Wall Street, che è valso a Hill la sua seconda nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista.

Ricordiamo che il prossimo film di Martin Scorsese sarà Vita di Gesù, dopo il quale l'autore dovrebbe realizzare The Wager con Leonardo DiCaprio, altro progetto in cantiere per Apple Studios. Vi terremo aggiornati.