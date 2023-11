Martin Scorsese, la figlia vuole regalargli una torta della Marvel: 'Rischio grosso'

Martin Scorsese critica i film Marvel ritenendo che non siano vero cinema, perciò appare singolare la scelta della figlia Francesca: quest'ultima, infatti, sta valutando se regalargli una torta ispirata ai supereroi più celebri!

Tutto è iniziato quando Francesca ha pubblicato su TikTok i pacchi di Natale avvolti nella carta regalo della Marvel. "Non voglio offendere niente e nessuno" ha dichiarato. "Sto dalla parte di mio padre, ma non voglio lasciarmi influenzare. All'inizio, quando sposavo la sua opinione, non ne ho visto neanche uno; poi, durante il Covid, li ho visti praticamente tutti. Ma continuo a sostenerlo. Comunque, qualche pellicola è davvero divertente".

Ecco perché "la gente continua a dirmi di comprargli una torta Marvel. Allora penso: 'Se lo facessi, potrebbe uccidermi'".

Queste sono state le parole di Scorsese riguardo il MCU: "No, non vedo film del genere. Ci ho provato, sai? Ma questo non è cinema. Onestamente, l'unica cosa con cui riuscirei a paragonarli, per quanto ben realizzati e con attori talentuosi, sono i parchi a tema. Non è cinema per essere umani, non trasmettono esperienze emotive e psicologiche".

In altre parole, "non vi è alcuna rivelazione, né tanto meno mistero e sbalzo emotivo. Niente appare rischioso. Le immagini vengono realizzate per soddisfare una specifica serie di esigenze, e progettate come infinite variazioni su un numero ristretto di temi".

Non tutti, però, sembrano essere d'accordo: il produttore di Loki ha sfidato Martin Scorsese, chiedendogli se ha il coraggio di affermare che la storia del dio dell'inganno non sia vero cinema.

E voi, state dalla parte di Kevin Wright o di Scorsese? Ma soprattutto: comprereste una torta della Marvel al regista di Killers of the Flower Moon, con tutti i rischi che ne derivano? La risposta è tutt'altro che scontata: fatecela sapere nei commenti!