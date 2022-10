Martin Scorsese 'discontinuo e autoindulgente'? Del Toro furioso: 'Articolo in malafede'

Meglio soppesare le parole prima di parlare di un totem come Martin Scorsese: attaccare il regista di Taxi Driver e Quei Bravi Ragazzi è un atto che può comprensibilmente scatenare le ire di buona parte dell'opinione pubblica, soprattutto di chi il cinema lo vive e lo respira ogni giorno come il buon Guillermo Del Toro.

Prossimo all'esordio su Netflix con il suo Pinocchio, il regista premio Oscar per La Forma dell'Acqua ha infatti risposto per le rime a un articolo di The Critic in cui si attaccava Martin Scorsese in quanto regista, secondo l'autore, "discontinuo e autoindulgente" e che avrebbe addirittura "svalutato il suo talento".

"L'incredibile ammontare di idee errate, di pigre inaccuratezze e di aggettivi ostili non supportati da alcuna ragione è offensivo, crudele e in malafede. Questo articolo avrà fatto bene al loro traffico, ma a quale costo? Per essere chiari: se Dio mi offrisse l'opportunità di accorciare la mia vita per allungare la sua, lo farei. Quest'uomo capisce il cinema. Difende il cinema. Incarna il cinema. Ha sempre combattuto per l'arte e contro l'industria" sono state le parole di un Del Toro evidentemente furioso.

Insomma, meglio andarci piano quando si parla di Scorsese, soprattutto quando si tratta di ragionamenti evidentemente basati su discorsi tutt'altro che solidi! Pena l'ira funesta di un certo Guillermo Del Toro.