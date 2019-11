Martin Scorsese dirigerà un documentario sulla musica degli anni '70

Variety riporta che l'acclamato regista Martin Scorcese, che arriva oggi su Netflix col suo nuovo film The Irishman, tornerà al genere documentario con un'esplorazione di uno dei suoi periodi di maggior interesse, la scena musicale newyorkese degli anni '70.

Il documentario fa parte del banner di produzione di Ron Howard e Brian Grazer, Imagine Entertainment, che sta cercando di rinnovare il palinsesto della sua unità documentarista, che è stata fondata a settembre 2018 ed è guidata dal dirigente di RadicalMedia Justin Wilkes e dal vicepresidente senior della HBO Documentary Films Sara Bernstein.

Mentre i dettagli della trama sono attualmente tenuti nascosti, va notato che non è la prima volta che il regista premio Oscar ha esplorato il genere, non solo tramite la serie televisiva di HBO Vinyl, che ha co-creato e prodotto con Mick Jagger dei Rolling Stones, ma anche tramite numerosi documentari tutti a tema musicale: da citare The Last Waltz, spesso accreditato come il più grande documentario sui concerti, ma anche i più recenti No Direction Home: Bob Dylan (2005), Shine a Light (2008), George Harrison: Living in the Material World (2011) e l'acclamato Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, uscito su Netflix nel 2019.

Nonostante la Imagine Entertainment abbia firmato un accordo di prima visione con Apple TV+, nessun distributore è attualmente stato scelto per il documentario.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di The Irishman e alla recensione del film.