Martin Scorsese ha diretto un film Marvel: ecco il trailer parodia di The Irishman!

Dopo settimane di polemiche varie e riflessioni sulle sue parole, Martin Scorsese si è concesso un po' di autoironia grazie alla sua ultima ospitata al Jimmy Kimmel Live nel quale ha potuto parlare della sua nuova fatica da regista: The Irishman.

Le parole del regista sui Marvel Studios ovviamente non sono andate giù a buona parte degli appassionati di quei film e nemmeno ai suoi produttori (su tutti lo stesso Kevin Feige), ma intervenuto al Jimmy Kimmel Live, Scorsese ha potuto ammirare l'ipotetico risultato di un improbabile accordo tra lui e lo studio qualora decidessero di realizzare un film insieme. Ovvero un trailer mash-up tra The Irishman e proprio i personaggi celebri del Marvel Cinematic Universe.

Ecco quale sarebbe inoltre la sinossi ufficiale di quel film: "Uno dei più grandi registi di sempre, Martin Scorsese, ha ottenuto delle attenzioni dai suoi commenti sui film della Marvel. Ha detto, tra le altre cose, che non pensa che quei film siano 'cinema', il che ha sconvolto un sacco di persone. Tutti quelli che conoscono Jimmy sanno che se c'è una cosa che odia è la gente sconvolta, così vi abbiamo portato in anteprima mondiale il trailer della prima collaborazione in assoluto tra la Marvel e Scorsese". E qui parte Marvel Meets the Irishman vediamo le star del calibro di Robert De Niro e Al Pacino ricevere un aggiornamento a tema Marvel con gli effetti visivi che automaticamente li trasforma in Iron Man e Hulk per quello che si rivela un trailer parodia dell'ultimo film di Scorsese.

Tra le altre cose possiamo anche vedere la celebre scena di reclutamento di Samuel L. Jackson/Nick Fury venire rifiutata pacatamente da De Niro/Iron Man.

Tra gli ultimi a rispondere ai commenti di Scorsese, anche i fratelli Russo: "Quando guardiamo al box office di Avengers: Endgame, non lo vediamo come un successo economico ma più come un successo emotivo. È un film che ha avuto un impatto senza precedenti nel pubblico di tutto il mondo per il modo in cui hanno partecipato alla narrazione. E l'emozione che hanno provato guardandolo. Ma, in fin dei conti, noi cosa ne sappiamo? Siamo semplicemente due ragazzi di Cleveland". E le critiche di John Woo: "Sono preoccupato per il fatto che questi film stiano diventando sempre più popolari, ho paura che tutto ciò possa danneggiare gli spettatori più giovani per quanto riguarda la cultura cinematografica".

Il nuovo trailer di The Irishman è stato diffuso proprio ieri, il film è ancora in alcune sale d'Italia mentre approderà su Netflix il prossimo 27 novembre.