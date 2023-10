Martin Scorsese difende la durata di Killers of the Flower Moon:'Rispettate il cinema'

Killers of the Flower Moon è il nuovo film diretto da Martin Scorsese e sarà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 19 ottobre. Del film è stata molto discussa la durata, giudicata da alcuni eccessiva, di 206 minuti. Scorsese ha replicato alle critiche chiedendo di rispettare maggiormente l'arte cinematografica.

"La gente dice che sono 3 ore, ma dai, ci si siede davanti alla tv e si guarda qualcosa per cinque ore. Inoltre, ci sono molte persone che guardano il teatro per tre ore e mezza. Ci sono attori veri sul palco, non puoi alzarti e andare in giro. Dategli questo rispetto, date un po' di rispetto al cinema" ha affermato con veemenza Scorsese.



Nel corso della lunga intervista a Hindustan Times, Martin Scorsese ha dichiarato di essere fan di Barbenheimer:"Sembrava, odio quella parola, ma sembrava la tempesta perfetta" ha confessato il regista, in relazione al grande successo della doppia uscita contemporanea di Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan "È successo al momento giusto. E la cosa più importante è che la gente è andata a vederli al cinema. E penso che sia meraviglioso".



Ambientato negli anni '20 del ventesimo secolo nella contea di Osage, luogo nel quale sono stati scoperti diversi giacimenti di petrolio, Killers of the Flower Moon racconta le vicende intorno ad una serie di omicidi di alcuni cittadini della comunità nativa locale e l'FBI avvia un'indagine.

