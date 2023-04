Martin Scorsese incoraggiò Paul Schrader a lavorare dopo la diagnosi di Alzheimer

Se Paul Schared ha continuato a esprimere il suo talento in prodotti cinematografici sempre nuovi, il merito va anche a Martin Scorsese: quest'ultimo, infatti, ha convinto il regista di Taxi Driver, Toro Scatenato e La vera storia di Parry Hearst a continuare a lavorare dopo la diagnosi di Alzheimer.

"Devi trovare un equilibrio" gli ha detto. "Non puoi lasciare che le tue condizioni ti impediscano di lavorare". Al momento, Schrader sta lavorando alla sceneggiatura di Three Guns at Dawn, la storia di tre fratelli (uno spacciatore, un serial killer e un poliziotto corrotto) che si odiano a vicenda; inoltre, i suoi progetti non terminano certo qui: adatterà un romanzo di Russel Banks con Richard Gere nel nuovo Master Gardener. A proposito, sapevi che i due attori hanno collaborato per un film di recente produzione? Se non avete ancora letta, ecco la recensione de Il Collezionista di Carte.

"Durante questi 50 anni" ha aggiunto Scorsese, "il mio rispetto per lui in quanto artista è davvero cresciuto grazie a ogni singola scena che ha realizzato. La sua carriera è una luce, un faro di espressione personale – un'espressione personale al di sopra di ogni altra cosa, perché non ha mai smesso di crescere artisticamente. Non riesco a pensare a un miglior esempio che i cineasti giovani e alle prime armi possano seguire. Per quelli di voi che si scoraggiano, guardate, imparate a sopravvivere come ha fatto Paul. E continuate a realizzare pellicole come ha fatto lui!"

