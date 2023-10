Martin Scorsese consiglia 6 film da vedere dopo Killers of the flower moon

Killers of The Flower Moon è basato su una storia vera, ma non solo, e Martin Scorsese ha voluto rivelare al pubblico quali sono state le altre pellicole che hanno ispirato il suo ultimo film.

In un’intervista con Letterboxd, a cui Scorsese si è di fatto appena iscritto, il maestro ha cominciato parlando di “L’ereditiera” (1949) “per la relazione tra Olivia de Havilland e Montgomery Clift, che è stata un punto di riferimento per Leo DiCaprio, Lily Gladstone e me.” Per poi passare a “The Last of the line” (1914), un corto “che ho visto per la prima volta da giovane, per la presenza di veri nativi Lakota in molti ruoli chiave e per il punto di vista insolito, che esprime davvero la tragedia dell'esperienza dei nativi.” Pensate che prima dell’intervista a Scorsese The last of the line era stato visto (su Letterboxd) da meno di 100 persone. Il cineasta ha poi continuato con “The Lady of the Dug out” (1918) per “il suo ritratto autentico della vita dei fuorilegge, la realtà delle ambientazioni”, successivamente è stato menzionato “Sangue sulla luna” (1948) per “l'amicizia tra Robert Mitchum e Robert Preston, che va a rotoli in un modo vicino a quello di Leo e Bob De Niro in Killers, e anche per il modo in cui gli attori appaiono nell'inquadratura, e per il combattimento goffo, sgraziato, apparentemente non coreografato in una cantina buia dal soffitto basso, che mi è sempre rimasto in mente”. Infine “Fango sulle stelle” (1960) per “l'aspetto straordinario dell'immagine e per il momento chiave in cui Montgomery Clift e Lee Remick si baciano appassionatamente in auto con il riflesso dell'albero sul parabrezza” e “Il fiume rosso” (1948) perché “mi ha dato un altro punto di vista sulla relazione tra Leo e Bob.”

Una lista da vero cinefilo per Martin Scorsese, che non perde occasione per dimostrare il suo smisurato amore verso il mondo del cinema, il quale confluisce pienamente nella sua ultima opera (qui trovate la nostra recensione di Killers of the flower moon).