Martin Scorsese compie 81 anni: 'Io figlio della working class, il cinema era un rifugio'

Non si dice cinema senza dire Martin Scorsese: il regista di Taxi Driver e Quei Bravi Ragazzi è uno di quelli che sono stati capaci di imprimere a fuoco il proprio nome tra le pagine della storia della settima arte, e d'altronde il cinema, il nostro Martin, ha cominciato a respirarlo quando era appena un ragazzino.

Il regista che oggi compie 81 anni e che recentemente ha spiegato il suo cameo in Killers of the Flower Moon ci ha sempre tenuto a ricordare quest'aspetto della sua vita: "Sono un figlio della working class newyorkese, avevo l’asma e quindi mi venivano preclusi tutti gli sport. Per questo mi sono rifugiato nella musica e nel cinema. Il grande schermo mi permetteva di esprimere quello che avevo dentro. Prima è stato un rifugio, poi una carriera" sono state le sue parole.

Scorsese prosegue: "Per molti film mi sono chiuso per settimane in isolamento. L’ho fatto per Quei Bravi Ragazzi, The Departed e Mean Streets, per citarne alcuni. Mi mette ansia non aver tutto sotto controllo. Poi però spero sempre che capitino gli 'incidenti positivi'. Ad esempio Robert De Niro in Taxi Driver. Quando gli ho sentito dire: 'Ma dici a me?' non era una battuta prevista, ma non avrei mai potuto interromperlo. Sono sicuro che il cinema non morirà mai. I grandi classici resteranno per sempre e sono contento di farne in qualche modo parte. Non esiste gioia più grande di sentir dire ad un ragazzo che ha visto per la prima volta La Dolce Vita". Siete d'accordo? Noi non ci permettiamo di non esserlo!