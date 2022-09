Martin Scorsese, il commovente tributo a Paul Schrader: 'La sua carriera è un faro'

In questi giorni a Venezia 2022 il grande autore hollywoodiano Paul Schrader è stato omaggiato con il Leone alla carriera, e il suo collega, amico e storico collaboratore Martin Scorsese lo ha fatto commuovere con un messaggio di congratulazioni pubblicato sui social.

Come potete vedere in calce all'articolo, Scorsese ha inviato un toccante videomessaggio all'indirizzo di Schrader, che il regista di Mishima ha subito ricondiviso online attraverso la sua pagina ufficiale del social network Facebook: "In questi 50 anni, il mio rispetto per lui come artista è cresciuto di più ogni volta che faceva un nuovo film" dice Scorsese nel video. “La sua carriera è una luce, un faro di espressione personale, e lui non ha mai smesso di crescere come artista. Non riesco a pensare ad un esempio migliore da seguire per i giovani registi esordienti. Per quelli di voi che si scoraggiano di fronte alle difficoltà di questo mestiere, basta guardare, adattarsi e sopravvivere come ha fatto Paul. Continuate a realizzare i vostri progetti come ha fatto lui."

Paul Schrader e Martin Scorsese hanno lavorato insieme a quattro film, spesso considerati tra i migliori lavori dell'autore di Quei bravi ragazzi, ovvero Taxi Driver, Toro scatenato, L'ultima tentazione di Cristo e Al di là della vita, e la loro collaborazione ha contribuito a segnare l'era della New Hollywood. Da solo, Schrader è stato autore di numerose opere altrettanto acclamate, come American Gigolo, Hardcore, Il bacio della pantera, Lo spacciatore e Cortesie per gli ospiti. Più recentemente, l'autore è tornato alla ribalta con opere come First Reformed e Il collezionista di carte, oltre al nuovo The Master Gardner presentato in anteprima mondiale proprio a Venezia.

Guardate il video di Martin Scorsese in omaggio a Paul Schrader qui sotto.