Martin Scorsese chiamato in giudizio per la mancata produzione di un film

Martin Scorsese è pronto a prendersi Cannes con la proiezione del suo ultimo film Killers of the Flower Moon, ma, in attesa di conoscere le prime impressioni sulla sua nuova e mastodontica opera, il regista newyorkese pare dovrà vedersela con una causa intentata contro di lui a proposito dei lavori su un film mai portato a termine.

Il regista di capolavori quali Taxi Driver e Quei Bravi Ragazzi è certamente uno dei registi più importanti e prolifici della storia del cinema e anche nel 2023 Martin Scorsese tornerà in scena con ben due film, di cui, uno destinato al piccolo schermo.

Eppure non ci sono solo buone notizie in vista per il filmmaker statunitense.

Secondo dei documenti ottenuti da The Blast, la compagnia Op-Fortitude Ltd avrebbe chiamato in tribunale il regista a proposito di un film che si sarebbe dovuto intitolare Operature Fortitude e incentrato su una missione strategica durante la seconda guerra mondiale. La compagnia, creata proprio in occasione dell’ideazione dell’opera ha dichiarato di essere incappata in grossi problemi dopo aver stipulato un contratto con Scorsese.

Nel documento si legge: “Op-Fortitude ha speso significative risorse economiche e di tempo per collaborare con Sikelia e Scorsese e il rifiuto dei chiamati in causa di eseguire il film ne ha messo in pericolo la produzione e ha comportato la perdita di finanziamenti, profitti e altre opportunità commerciali. Op-Fortitude ha inoltre subito notevoli ritardi nella messa in atto del film a causa dell’inadempienza del signor Scorsese ai suoi doveri contrattuali”.

Il contratto avrebbe previsto un compenso di 1 milione di dollari per Scorsese e la sua casa di produzione mettendoli al centro del progetto come produttori esecutivi con l’incarico, tra gli altri, di contattare regista e attori per prendere parte al prodotto.

Nei documenti si può leggere di come i reclamanti lamentino il fatto che Scorsese non avrebbe risposto ai ripetuti tentativi di Op-Fortitude di contattarlo e di garantire l’adempimento dei suoi obblighi.

Op-Fortitude richiederebbe il rimborso della prima tranche di pagamento di mezzo milione di dollari visto che la grave mancanza di Scorsese sarebbe costata allo studio milioni di dollari di danni.

Non è tutto rose e fiori, dunque, per il regista di Toro Scatenato, che, in merito alla sua ultima fatica, ha ricevuto l’endorsement da parte dello scrittore del libro per Killers of the Flower Moon.