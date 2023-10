Martin Scorsese fa capolavori anche su TikTok: il video con la figlia è virale sui social

Martin Scorsese non si limita a girare capolavori per il cinema. Il regista di Taxi Driver, Toro scatenato e Gangs of New York nelle ultime ore ha fatto capolino anche su TikTok con un divertentissimo video pubblicato dalla figlia Francesca Scorsese sul proprio account, diventato nel giro di poche ore virale sul web.

Nel filmato, Martin Scorsese, tra pochi giorni nelle sale con Killers of the Flower Moon, accetta di sottoporsi ad un quiz propostogli dalla figlia sullo slang utilizzato su TikTok. Il regista deve indovinare il significato dei termini che la giovane gli propone e che vengono spesso utilizzati sulla piattaforma.



Non è il primo video di TikTok di Francesca Scorsese con il padre che in poco tempo diventa virale sui social.

Nel 2021 aveva avuto successo anche un'altra clip nella quale Scorsese si sottoponeva ad un altro quiz della figlia, che lo interrogava su una serie di oggetti femminili.



Negli ultimi anni le dichiarazioni sui cinecomic di Martin Scorsese hanno fatto discutere nell'ambiente; il regista non apprezza molto il genere e in particolare il Marvel Cinematic Universe, dichiarando di ritenerlo ben lontano dalla sua idea di cinema.



Se siete appassionati della sua filmografia, vi proponiamo i 5 film più belli di sempre di Martin Scorsese. Il regista tornerà al cinema il prossimo 19 ottobre con Killers of the Flower Moon, il nuovo lungometraggio con protagonista Leonardo DiCaprio.