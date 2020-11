Martin Scorsese, buon compleanno al regista in un video con i suoi più grandi film!

Martin Scorsese compie 78 anni e nel giorno del suo compleanno è doveroso ricordare la carriera di uno dei più importanti e significativi registi della storia del cinema, capace di conquistare critica e pubblico con capolavori quali Taxi Driver, Toro scatenato e L'età dell'innocenza. Per l'occasione ecco un video con i suoi più grandi film.

Quando si pensa alla New Hollywood inevitabilmente si pensa a Martin Scorsese, una delle figure principali che hanno contraddistinto quel periodo di grande rinnovamento all'interno della storia del cinema.

Nato nel Queens da genitori di origini italiane (i nonni paterni erano di Polizzi Generosa e quelli materni di Ciminna, comuni siciliani), Martin Scorsese cresce inizialmente studiando per diventare un prete, salvo poi abbandonare le velleità religiose per dedicarsi al cinema, iscrivendosi alla New York University.



Dopo varie vicissitudini debutta al cinema nel 1969 con Chi sta bussando alla mia porta, avvalendosi di un gruppo ristretto di collaboratori che lavoreranno con lui praticamente per tutto l'arco della carriera, da Harvey Keitel a Barbara DeFina e Thelma Schoonmaker.

Il grande successo mondiale arriva nel 1976 con Taxi Driver e la carriera di Scorsese trova un sentiero pieno di grandi soddisfazioni, che lo porteranno a raccontare storie che raccontano personaggi pieni d'istinto, violenza, a metà fra il peccato e la sacralità. Da Toro scatenato a Re per una notte, da L'ultima tentazione di Cristo a Quei bravi ragazzi, snodo imprescindibile nella sua carriera.

Negli anni '90 Scorsese conosce pochi bassi e tanti alti, tra cui L'età dell'innocenza, Gangs of New York fino ad arrivare a The Wolf of Wall Street, Silence e The Irishman.



Proprio su Everyeye avete la possibilità di leggere la recensione di The Irishman e la recensione di The Wolf of Wall Street, due film importanti di quest'ultima parte di carriera di Scorsese.