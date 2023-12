Martin Scorsese, da Berlino 2024 in arrivo il premio alla carriera

Arriva una notizia meravigliosa dal Festival di Berlino 2024. Martin Scorsese riceverà un premio alla carriera durante la cerimonia del 20 febbraio 2024 al Berlinale Palast.

Martin Scorsese ha sempre difeso il cinema, e adesso arriva il meritato riconoscimento per uno dei più importanti cineasti della nuova Hollywood, già presente a Berlino con capolavori come Toro Scatenato, Gangs of New York e Shutter Island. Queste le parole dei co-direttori del Festival di Berlino 2024 Mariëtte Rissenbeek and Carlo Chatrian per omaggiare il regista:

“Per chiunque consideri il cinema come l'arte di dare forma a una storia in modo tale da essere allo stesso tempo completamente personale e universale, Martin Scorsese è un modello impareggiabile. I suoi film hanno accompagnato la nostra storia di spettatori e di esseri umani, i suoi personaggi hanno vissuto e sono cresciuti dentro di noi, la sua visione della storia e dell'umanità ci ha aiutato a capire e a mettere in discussione chi siamo e da dove veniamo”.

L’ultima fatica di Martin Scorsese è stata Killers of The Flower Moon (qui potete trovare la nostra recensione di Killers of the flower moon), recentemente nominato nella categoria “Miglior film” per i Golden Globes 2024. E voi avete visto il film, vi è piaciuto? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.