Martin Scorsese, in arrivo una serie TV sulle origini del cristianesimo

Martin Scorsese non ha mai nascosto la forte influenza della fede cattolica nella sua vita: il pensiero dell'autore traspare in maniera piuttosto prepotente da alcune opere, tra cui il recente Silence, che indugiano non poco su concetti relativi alla fede, alla religione e alla spiritualità in generale.

In questo discorso va dunque ad inserirsi quello che sarà uno dei prossimi lavori del regista di Taxi Driver e Quei Bravi Ragazzi: nel corso di una delle sue ultime interviste, infatti, lo sceneggiatore Paul Schrader (già collaboratore di Scorsese in occasione di film come Toro Scatenato e L'Ultima Tentazione di Cristo) ha accennato al progetto di una serie TV sulle origini del cristianesimo.

"Sì, io e Scorsese abbiamo qualcosa in programma... Si tratta di una serie di tre stagioni sulle origini del cristianesimo" sono state le parole di Schrader: lo show, nonostante le recenti critiche di Scorsese agli algoritmi delle piattaforme, pare pensato per fare il suo esordio nel catalogo di uno tra i più importanti servizi streaming, ma ad oggi non conosciamo altri dettagli al riguardo.

Certo è, comunque, che il binomio Scorsese-Schrader è garanzia di qualità: la nostra curiosità, insomma, non potrebbe essere più alta! In vista dei prossimi Academy Award, intanto, ecco quanti Oscar ha vinto il nostro Martin Scorsese nel corso della sua straordinaria carriera.