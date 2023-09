Perché Martin Scorsese si è pentito di aver fatto Shutter Island con Leonardo DiCaprio?

Nel corso di una recente intervista promozionale in vista dell'uscita del suo nuovo film Killers of the Flower Moon, il regista Martin Scorsese ha ammesso di essersi pentito di aver realizzato Shutter Island.

Considerato in Europa quasi all'unanimità come il suo lavoro più debole tra i tanti film realizzati nel XXI secolo (ma molto più apprezzato negli USA, dove la National Board of Review lo selezionò addirittura come uno dei 10 migliori film dell’anno), il thriller investigativo con protagonista Leonardo DiCaprio basato sul romanzo di Denis Lehane non gode di grande fama a livello di critica, ed è anche l’unico lungometraggio narrativo del regista, uscito negli ultimi due decenni, ad aver ricevuto zero nomination agli Oscar.P arlando con GQ, Scorsese ha suggerito che non avrebbe dovuto accettare di dirigerlo e che oggi probabilmente lo avrebbe scartato dalla sua 'to-do list'.

Secondo il regista, la decisione di dirigere Shutter Island è arrivata di impulso sulla scia degli Oscar vinti conThe Departed, film poliziesco del 2006 che lo aveva portato al suo primo trofeo come miglior regista agli Academy Awards del 2007. Il riconoscimento ha spinto Scorsese a sentirsi "incoraggiato" ad affrontare un importante film in studio come Shutter Island - ma, col senno di poi, il regista ha "scoperto che probabilmente avrei dovuto passare oltre e fare direttamente Silence". Per chi non lo sapesse, Silence è stato un progetto che Scorsese ha inseguito per diversi anni, e che alla fine è stato realizzato nel 2016 con protagonisti Liam Neeson e Andrew Garfield: adattamento dell'omonimo romanzo di Shūsaku Endō, il film segue due preti gesuiti mentre viaggiano in Giappone in missione per trovare il loro mentore scomparso.

