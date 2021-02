Martin Scorsese contro gli algoritmi delle piattaforme: 'Hanno svalutato il cinema'

Martin Scorsese sa bene di aver tratto vantaggio dalla presenza delle piattaforme streaming: è grazie a Netflix che il leggendario regista ha potuto girare il suo The Irishman, discorso valido anche per il prossimo Killer of the Flower Moon. Il regista di The Departed, però, non nasconde una certa preoccupazione al riguardo.

Nell'ambito di un saggio su Federico Fellini, infatti, Scorsese non ha potuto fare a meno di notare quanto, secondo lui, le piattaforme streaming e in particolare gli algoritmi su cui sono basate siano un rischio per il mondo del cinema: "L'arte del cinema è sistematicamente svalutata, accantonata, svilita e ridotta al suo minimo comun denominatore dalla concettualizzazione del film come contenuto" attacca il regista.

Scorsese prosegue: "Se la visione successiva viene consigliata da un algoritmo basato su ciò che hai già visto e i suggerimenti sono basati solo su argomenti trattati e genere, cosa ne è del cinema come arte? [...] La curatela non è anti-democratica o elitaria, termini che oggi perdono sempre più di significato. È un atto di generosità, stai suggerendo a qualcuno ciò che ti ha ispirato. (Le migliori piattaforme streaming, come Criterion Channel e MUBI, sono effettivamente curate da qualcuno.) Gli algoritmi sono basati sulla concezione di spettatore come consumatore e nient'altro".

Siete d'accordo con il parere di Scorsese sulle piattaforme streaming? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, cos'ha detto il regista a proposito del COVID e del suo prossimo film.