Martin Scorsese dice addio a Michael Chapman:'Era un grande artista'

Domenica è scomparsa un'altra figura importante nella storia del cinema. Michael Chapman, leggendario direttore della fotografia che potrebbe essere sconosciuto al grande pubblico ma che ha contribuito a lasciare un segno importante grazie al suo lavoro in alcuni dei titoli più famosi di tutti i tempi, da Taxi Driver a Toro scatenato.

Chapman è scomparso all'età di 84 anni e i suoi lavori più significativi sono quelli in coppia con Martin Scorsese come direttore della fotografia, nonostante potesse vantare credit in film come Lo squalo e Il padrino.

Intervistato da IndieWire, Martin Scorsese ha ricordato con queste parole Michael Chapman:"Ricordo quando è uscito Taxi Driver e Michael è diventato noto come un 'poeta delle strade' - penso che fosse la dicitura, e mi è sembrata giusta. Michael era quello che controllava davvero la gamma di colori di L'ultimo valzer e in Toro scatenato lui e il suo team hanno affrontato ogni singola sfida - e ce n'erano così tante. Una delle più grandi di quelle sfide è stata girare in bianco e nero, cos che Michael non aveva mai fatto prima, un fatto che ancora mi stupisce. Il suo rapporto con la macchina da presa e il film che lo attraversava era intimo, misterioso, quasi mistico. Era un grande artista e mi rattrista non vederlo più".



Michael Chapman ottenne due candidature agli Oscar e una agli Emmy per la sua attività di direttore della fotografia. Lavorò come operatore per Steven Spielberg ne Lo squalo. Ha lavorato come direttore della fotografia per Scorsese in Taxi Driver e Toro scatenato, oltre che nel remake de L'invasione degli ultracorpi, Terrore dallo spazio profondo.

Ha lavorato anche come attore e regista, dirigendo un giovanissimo Tom Cruise nel film Il ribelle, nel 1983.



Su Everyeye trovate la recensione di Taxi Driver e un approfondimento su Toro scatenato.