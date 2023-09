Martin Scorsese, i suoi 5 film più belli di sempre

Sì, lo sappiamo: tentare l'impresa di fare una classifica dei film di un maestro come Martin Scorsese è poco meno che un'utopia, tale è la qualità media dei lavori di uno de registi più influenti della storia della settima arte. Noi, però, vogliamo farci del male e abbiamo deciso di tentare lo stesso: allacciate le cinture!

Il gradino più basso della nostra classifica abbiamo voluto riservarlo a un remake, a testimonianza di come operazioni del genere siano tutt'altro che la morte del cinema quando realizzate con amore e consapevolezza: è il caso di The Departed, che partendo da quel gran film che è Infernal Affairs riesce in scioltezza a raggiungere il livello dell'originale, secondo alcuni riuscendo a fare addirittura meglio.

Al quarto posto, e qui siamo sicuri che qualcuno avrà qualcosa da ridire, ci è sembrato giusto menzionare Gangs of New York: forse più lungo del necessario e sicuramente martoriato dai problemi di Scorsese con Weinstein e la produzione, il film con Leonardo DiCaprio è in realtà un meraviglioso ed epico affresco della New York prima di New York, impreziosito da un Daniel Day-Lewis capace di fornirci una delle migliori interpretazioni della sua straordinaria carriera.

Al terzo posto ecco dunque un altro Scorsese dei più recenti: The Wolf of Wall Street è un film che sembra fatto di cocaina proprio come il suo protagonista, iperattivo, eccentrico, e con il suo montaggio al cardiopalma e le sue scene cult riesce a mostrarci tutta la voglia del regista di divertirsi e divertire con la macchina da presa anche a un'età alla quale sarebbe lecito adagiarsi sugli allori.

Il secondo posto è in realtà un ex-aequo: tra i due film più rappresentativi della sintonia tra Scorsese e De Niro era impossibile sceglierne uno soltanto, per cui beccatevi nella stessa posizione Taxi Driver e Toro Scatenato, veri e propri manifesti della capacità del regista di raccontare come nessun altro la giungla d'asfalto e, soprattutto, del talento di un Bob De Niro capace in entrambi i casi di raggiungere vette clamorose.

A proposito di manifesti, al primo posto non poteva non esserci quello che è il film più rappresentativo del gangster movie alla Scorsese: Quei Bravi Ragazzi è stato un vero e proprio spartiacque per il genere, grazie a un cast praticamente perfetto e alla capacità del nostro Martin di raccontare storie del genere con un'efficacia che, probabilmente, non appartiene a nessuno dei suoi colleghi. E voi, siete d'accordo con questa classifica? Fatecelo sapere nei commenti!