Martin Scorsese, ecco i 10 film preferiti del grande regista: no, non ci sono cinecomic!

Sì, lo sappiamo, fare ancora ironia sull'odio di Martin Scorsese per i cinecomic è come sparare sulla Croce Rossa: innegabilmente, però, sarebbe stato un vero spasso trovare fra i titoli elencati dal regista come i suoi preferiti di sempre un Batman di Tim Burton o, chissà, uno Spider-Man di Raimi. Nulla di tutto ciò si è avverato, ovviamente.

La lista comprende 10 titoli e spazia tra generi completamente diversi tra loro: si va dalla fantascienza di 2001: Odissea nello Spazio, di Stanley Kubrick, al western targato John Ford con Sentieri Selvaggi, passando per l'ispiratissimo Alfred Hitchcook de La Donna che Visse due Volte.

Non poteva poi mancare, ovviamente, un colosso del cinema come Quarto Potere di Orson Welles, ma c'è spazio anche per Cenere e Diamanti di Andrzej Wanda, Il Fiume di Jean Renoir e Scarpette Rosse, di Powell e Pressburger.

Il regista di Taxi Driver e The Departed, però, non dimentica il grande cinema italiano: nella sua top ten troviamo infatti anche Il Gattopardo di Luchino Visconti, Paisà di Roberto Rossellini e l'altrettanto immenso 8 1/2, capolavoro senza tempo di Federico Fellini.

Nel frattempo, da qualche giorno è disponibile online il documentario sul The Irishman di Martin Scorsese.