Martin Scorse riceverà il Kirk Douglas Award al Festival di Santa Barbara

In attesa di sapere la data di uscita ufficiale di The Irishman, Deadline ha reso noto che il prossimo 14 novembre Martin Scorsese sarà onorato con il 14° Kirk Douglas Award For Excellence In Film al Santa Barbara International Film Festival.

Questo speciale premio, indetto dal leggendario attore e padre di Michael Douglas, dal 2006 viene assegnato ai cineasti che hanno contribuito allo sviluppo della settima arte. Quarto regista a ricevere l'ambito premio, l'attore si unirà ai già onorati Hugh Jackman, Dame Judi Dench, Warren Beatty, Jane Fonda, Jessica Lange, Forest Whitaker, Robert De Niro, Michael Douglas, Harrison Ford, Quentin Tarantino, Ed Harris, e John Travolta.

"Martin Scorsese è un filmmaker brillante. Ha realizzato innumerevoli film indimenticabili ed è un vero tesoro per il cinema. Sono onorato e grato che riceverà il 14° Kirk Douglas Award" ha dichiarato lo stesso Kirk Douglas, che a dicembre compirà la bellezza di 103 anni.

Dopo aver deliziato gli spettatori con capolavori come Taxi Driver, Toro Scatenato, Fuori Orario, Casinò, Quei bravi ragazzi e il più recente The Wolf of Wall Street, Scorsese si prepara a tornare in grande stile nei prossimi mesi con The Irishman, l'atteso gangster movie che vedrà come protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.

The Irishman sarà distribuito da Netflix a una data ancora da destinarsi: il colosso dello streaming in questo momento è ancora in trattative con le sale cinematografiche per la distribuzione del film. Per saperne di più vi rimandiamo al teaser ufficiale di The Irishman.