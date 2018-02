Martin Freeman si dice "molto interessato" a una parte nell'universo di Star Wars

Martin Freeman è attualmente al cinema nei panni dinel Black Panther di, ruolo che ha ripreso dopo il suo debutto in, ma durante una recente intervista per la promozione del film ha rivelato di essere interessato anche all'Universo di

Parlando infatti ai microfoni di JOE, all'attore è stato chiesto dal giornalista se fosse interessato a interpretare un ruolo in uno dei prossimi film di Star Wars, e Freeman ha risposto: "Beh, certo che sì. Certo che vorrei interpretare una parte in Star Wars!", aggiungendo come fosse già stato contattato un tempo per una parte, indirettamente: "Avevo fatto una chiacchierata con un po' di persone qualche anno fa, ma nulla è andato in porto. Però credo sia stato giusto così. Sì, ci sono altri attori britannici che preferiscono rispetto a me".



Vi ricordiamo che in linea temporale Solo: A Star Wars Story diretto da Ron Howard e con protagonista Alden Ehrenreich uscirà nelle sale italiane il prossimo 23 maggio, mentre Star Wars: Episodio IX diretto da J.J. Abrams arriverà a dicembre 2019. Il 2020 vedrà poi l'arrivo del terzo spin-off antologico e gli anni a venire la nuova trilogia curata da Rian Johnson e un'altra serie di film invece scritti da David Benioff e D.B. Weiss.



Lunga vita a Star Wars.