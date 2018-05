Martin Freeman ci racconta il successo di Black Panther e rivela se tornerà nell'MCU

L'attore che, nel Marvel Cinematic Universe interpreta l'agente della CIA Everett K. Ross, Martin Freeman, ci racconta qualcosa del suo personaggio, ci dice se lo rivedremo o meno e parla del successo di Pantera Nera!

La prima volta l'abbiamo visto in Captain America: Civil War: l'agente Ross era l'addetto alla cattura di Barnes prima, di Zemo poi. Successivamente l'uomo è arrivato in Wakanda, e ha vissuto un'avventura unica nella nazione più avanzata di tutto il pianeta, quella governata dal Re T'Challa, aka Pantera Nera (Chadwick Boseman).

Ecco le riflessioni dell'attore sulla sua esperienza al lavoro sul cinecomic Black Panther:

"È stato grandioso e molto gratificante. Sono molto contento per tutte le persone coinvolte. È stato un duro lavoro, ma un lavoro piacevole. Ed è stato molto importante per alcuni pubblici specifici (quello di colore e le minoranze, in generale), che per anni avrebbero voluto vedersi rappresentati sullo schermo, arrivare finalmente ad ottenere questa gratificazione. Sono davvero orgoglioso di aver giocato la mia piccola parte. Ne sono molto orgoglioso perché è un film molto bello. Se fosse solo un film importante, o solo una pellicola a tema politico, quella sarebbe un'altra cosa. Ma no, è proprio un bel film! Mi piace veramente. È elettrizzante ed è divertente ed emozionante e stimolante. Ne sono molto orgoglioso. "

A Freeman è stato anche chiesto se sappia o meno qualcosa del suo futuro all'interno dell'MCU:

"[Ride] Per quanto ne so, ho piani Marvel per il futuro. Suppongo di non poter essere troppo specifico, perché in realtà non so quali siano. Ma sì, il piano è sempre stato che ho ancora un po' di lavoro Marvel da fare. A meno che non cambino idea, questa è la situazione."

"Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."