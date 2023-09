Martin Freeman compie 52 anni: 'Lo Hobbit? Peter Jackson voleva solo me'

La trilogia de Lo Hobbit non ha goduto del plauso unanime riservato da fan e critica a quella de Il Signore degli Anelli, ma è riuscita comunque a conquistare i nostri cuori anche grazie a un casting azzeccato a partire dal suo protagonista: riuscireste mai a immaginare un giovane Bilbo Baggins interpretato da qualcuno che non sia Martin Freeman?

Peter Jackson certamente non ci riusciva: secondo quanto raccontato dall'attore che oggi spegne le sue prime 52 candeline, infatti, il regista non avrebbe mai accettato l'idea di affidare a qualcuno che non fosse lui una parte tanto centrale e delicata per un progetto sul quale gravava ovviamente il peso di enormi aspettative.

"Peter Jackson era nel panico. Mancavano sei settimane alle riprese de Lo Hobbit e non aveva ancora fissato nessuna partecipazione ufficiale. Si torturava guardando Sherlock perché io ero l'unica persona che voleva per Bilbo Baggins. Secondo lui avevo le qualità ideali per il personaggio. Ha fatto slittare tutto il progetto in base ai miei impegni e io non lo ringrazierò mai abbastanza per questa dimostrazione di fiducia. Spero di non averlo deluso" furono le sue parole al riguardo. Una scelta azzeccata, non trovate? Bilbo a parte, comunque, ecco quali sono per noi le migliori interpretazioni di Martin Freeman.