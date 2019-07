Un martedì da record per Spider-Man: Far From Home in USA

Noi dobbiamo attendere ancora un po' (dal 10 luglio in Italia) ma in USA Spider-Man: Far From Home ha iniziato la sua corsa al botteghino e, stando ai primi report, sembra sia piuttosto vincente.

Ovviamente bisognerà attendere domani per avere un quadro più esatto di quanto abbia incassato nella sua prima giornata di programmazione negli States ma, da quanto svela il The Hollywood Reporter, Spider-Man: Far From Home avrebbe già infranto un piccolo record.

Infatti, sembra che il cinecomic dei Marvel Studios debutterà martedì con circa 40-48 milioni di dollari, infrangendo il precedente record di 38 milioni di dollari detenuto - ironia della sorte - dal primo The Amazing Spider-Man del 2012.

Le prime stime d'incasso davano la pellicola diretta da Jon Watts per un debutto di almeno 125 milioni di dollari nei suoi sei giorni di programmazione, ma ora le stime sono al rialzo e sembrano puntare su almeno 150 milioni di dollari. Se confermato, sarebbe un'ottima apertura per la pellicola! Chiaramente il passaparola farà tutto in questi giorni e non resta che attendere gli aggiornamenti in merito.

In una nota a margine, il film è ora certificato "Fresh" sul popolare sito Rotten Tomatoes, assestandosi su un ottimo 93%!